Украина во время встречи политических советников в «нормандском формате» не обещала внести изменения в постановление о местных выборах для проведения их на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом 13 сентября заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина»

«Никаких обязательств от украинской стороны о пересмотре постановления Верховной Рады (о местных выборах — ред.) не было. И это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента… Мы только проинформировали коллег по "нормандской встрече", что депутатом от "Слуги народа" еще 28 июля зарегистрировано постановление об изменениях (к постановлению о местных выборах — ред.)», — заявил он.

Ермак добавил, что это постановление в ближайшее время будет вынесено в зал Рады, где будет решаться его судьба.