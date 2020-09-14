«Долго думали и решили, что против [действующего мэра Виталия] Кличко мы можем выдвинуть Марину Порошенко. Расчет таков: Марина Анатольевна стала в последние годы публичным лицом. У нее высокая узнаваемость и в Киеве, и в стране. Ну и главное — у нее фамилия, как у нашего лидера, что важно», — рассказали в киевском штабе «Евросолидарности».
При этом в партии подчеркнули, что считают Кличко не соперником, а партнером. Там отметили, что сейчас «каждый за себя», однако, согласно договоренностям, «откровенно мочить друг друга» стороны не будут.
Местные выборы на Украине назначены на 25 октября. Фаворитом киевлян на данный момент остается действующий мэр города Кличко: по данным опросов, его готовы поддержать относительное большинство горожан — от 38% до 43%. Как отметили социологи, с августа 2019 года уровень поддержки Кличко увеличился почти вдвое.
Все прочие кандидаты не набирают и 10%.