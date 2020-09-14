«Европейская солидарность» выдвинет на должность мэра Киева супругу лидера партии, экс-президента Украины Петра Порошенко Марину Порошенко. Об этом издание «Вести» сообщило на днях со ссылкой на источники в партии

Киев перед выборами: Виталий Кличко против всех © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк рассказали в киевском штабе «Евросолидарности».

При этом в партии подчеркнули, что считают Кличко не соперником, а партнером. Там отметили, что сейчас «каждый за себя», однако, согласно договоренностям, «откровенно мочить друг друга» стороны не будут.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября. Фаворитом киевлян на данный момент остается действующий мэр города Кличко: по данным опросов, его готовы поддержать относительное большинство горожан — от 38% до 43%. Как отметили социологи, с августа 2019 года уровень поддержки Кличко увеличился почти вдвое.

Все прочие кандидаты не набирают и 10%.