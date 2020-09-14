В парламентском комитете по национальной безопасности Верховной Рады предложили узаконить право иметь оружие для всех граждан страны. Такую идею озвучил глава комитета парламента по нацбезопасности Александр Завитневич, пишет «РБК-Украина» 14 сентября

«Я, кстати, охотник, у меня ружье, и я четко выполняю все условия для его хранения и использования. Поддерживаю легализацию, например, короткостволов. Как военный человек, я это поддерживаю. Но нужно разработать правильную разрешительную систему», — рассказал Завитневич.

Глава комитета отметил, что наградное оружие, которое дарили и гражданским, теперь вручают только действующим сотрудникам полиции и военным.

В Одесской области 12-летний мальчик застрелил приятеля из ружья © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Параллельно с этим в 2019 году на Украине было изъято из обращения около 500 единиц огнестрельного оружия и 350 тысяч патронов, гранат и мин, еще 16 тысяч украинцев добровольно сдали свое вооружение.