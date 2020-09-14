«Попытка отравить главного активиста оппозиции запрещенным химическим веществом за два дня до запланированных дебатов по отношениям между ЕС и Россией, которые должны были состояться в Берлине, является вызовом для всего демократического сообщества. Нельзя издалека угрожать России указательным пальцем, а потом ввязаться в проект "Северный поток-2" с группой "Газпром"», — сказал Моравецкий.
По его мнению, строительство газопровода ломает энергетическую политику ЕС изнутри, а также может поставить Европу в зависимость от поставок российского газа. Однако главная опасность, по мнению польского премьера, заключается том, что Россия под прикрытием экономического сотрудничества якобы приобретает влияние на поведение одного из наиболее важных в экономическом и политическом отношении партнеров в ЕС и НАТО — Германии.
Ранее сообщалось, что в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель допускают возможность изменения позиции официального Берлина касательно судьбы проекта «Северный поток-2» в связи с делом Навального. При этом стоит отметить, что ранее Меркель и представители ее правительства неоднократно обещали, что газопровод будет достроен до конца.
В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без реакции новые западные санкции.
Оппозиционера Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Согласно заявлению правительства Германии от 2 сентября, специалисты лаборатории Бундесвера установили, что Навальный был отравлен боевым веществом «Новичок».