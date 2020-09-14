Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Евросоюз и Германия должны окончательно отказаться от реализации проекта «Северный поток-2» на фоне ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Он заявил об этом газете Frankfurter Allgemeine Zeitung 13 сентября

У Германии есть 6 вариантов, как остановить «Северный поток-2». Что будет, если Берлин пойдёт на этот шаг? © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк сказал Моравецкий.

По его мнению, строительство газопровода ломает энергетическую политику ЕС изнутри, а также может поставить Европу в зависимость от поставок российского газа. Однако главная опасность, по мнению польского премьера, заключается том, что Россия под прикрытием экономического сотрудничества якобы приобретает влияние на поведение одного из наиболее важных в экономическом и политическом отношении партнеров в ЕС и НАТО — Германии.

Ранее сообщалось, что в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель допускают возможность изменения позиции официального Берлина касательно судьбы проекта «Северный поток-2» в связи с делом Навального. При этом стоит отметить, что ранее Меркель и представители ее правительства неоднократно обещали, что газопровод будет достроен до конца.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без реакции новые западные санкции.

Оппозиционера Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Согласно заявлению правительства Германии от 2 сентября, специалисты лаборатории Бундесвера установили, что Навальный был отравлен боевым веществом «Новичок».