В понедельник, 14 сентября, на Украине вступило в силу новое карантинное зонирование, которое согласовали на внеочередном заседании госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк К «красной» зоне отнесены:

город Чоп Закарпатской области;

Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

город Дубно Ровенской области;

города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

город Черновцы, Герцаевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

К «оранжевой» зоне отнесены:

Винница, Казатин и Винницкий район Винницкой области;

Киверцевский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;

города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский и Попельнянский районы Житомирской области;

города Ужгород и Мукачево, Мукачевский, Раховский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

город Бурштын, Богородчанский, Городенковский, Кольский, Коломыйский, Рогатинский и Рожнятовский районы Ивано-Франковской области;

города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;

города Львов и Дрогобыч, Бродовский, Городокский, Жовковский, Николаевский и Радеховский районы Львовской области;

город Вознесенск Николаевской области;

город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

города Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области;

город Сумы Сумской области;

город Сумы Сумской области; город Кременец, Борщевский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;

город Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

город Смела, Корсунь-Шевченковский и Смоленской районы Черкасской области;

город Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

Борзнянский, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;

город Киев.

К «желтой» зоне отнесены:

города Могилев Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Козятинский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Томашпольский районы Винницкой области;

города Луцк, Владимир Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчивський, Любашевский, Шацкий, Луцкий, Старовиживский, Терейской и Шацкий районы Волынской области;

города Житомир и Малин, Коростышевский, Любарский, Пулинского, Романовский, Хорошевский и Чудновский районы Житомирской области;

города Берегово и Хуст, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Перечинский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;

город Яремча, Галицкий, Долинский, Надвирнянский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Ржищев, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Иванковский, Макаровский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;

города Борислав, Моршин, Самбор и Стрый, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка Бугский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Яворивский районы Львовской области;

города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Кодымский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский и Сиротский районы Одесской области;

город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;

города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Середина Буцкий, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

города Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Краснолучский, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;

города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Середина Буцкий, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области; города Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Краснолучский, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области; города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области; города Черкассы, Ватутино и Умань, Драбовский, Жашковский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский и Черкасский районы Черкасской области;

города Чернигов и Прилуки, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

В каждой зоне действуют определенные ограничения. Так, в «зеленой» зоне сохраняется масочный режим в общественных зданиях и транспорте, проведение массовых мероприятий допускается при участии не более одного человека на 5 кв. м, а кинотеатры могут быть заполнены лишь на 50%.

В «желтой» зоне сохраняются требования «зеленой», а также запрещается посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста. Кроме того, на территории региона из «зеленой» и «желтой» зоны разрешается проведение спортивных мероприятий спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта.

В «оранжевой» зоне сохраняются требования «желтой», также запрещается деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы и т.п.), кроме гостиниц, запрещается работа развлекательных заведений и ресторанов ночью, запрещаются плановые госпитализации в больницах, работа спортзалов, фитнес-центров, запрещается принимать новые смены в детские лагеря, вводятся ограничения для массовых мероприятий (один человек на 20 кв. м и не более 100 человек).

Для «красной» зоны сохраняются требования «оранжевой», также запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров, запрещается посещение заведений образования, деятельность кафе и ресторанов, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров.