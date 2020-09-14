Первому замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольду Фокину безразлична критика его заявлений о путях прекращения войны в регионе. Об этом его внучка Мария Фокина сказала на днях в эфире телеканала «1+1»

Золотарев объяснил, для чего в минской группе появились Кравчук и Фокин © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк Александр Турчинов, а также ряд других политиков выступили за отзыв Фокина из ТКГ.

«Вы знаете, мне кажется, дедушке <… > без разницы, что там о нем говорят. Он знает, что говорит. Он четко, разумно подходит ко всем вопросам… У дедушки есть Viber, Telegram, даже компьютер у него есть. Нет, он не читает все это (критику — ред.), потому что он знает, что он делает», — сказала Фокина.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что высказывания Фокина по поводу особого статуса для Донбасса и всеобщей амнистии являются провокационными и спекулятивными.