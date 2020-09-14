Ранее Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса Донбассу и за всеобщую амнистию. Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, а также ряд других политиков выступили за отзыв Фокина из ТКГ.
«Вы знаете, мне кажется, дедушке <… > без разницы, что там о нем говорят. Он знает, что говорит. Он четко, разумно подходит ко всем вопросам… У дедушки есть Viber, Telegram, даже компьютер у него есть. Нет, он не читает все это (критику — ред.), потому что он знает, что он делает», — сказала Фокина.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что высказывания Фокина по поводу особого статуса для Донбасса и всеобщей амнистии являются провокационными и спекулятивными.