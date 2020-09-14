Власти Израиля снова введут в стране режим самоизоляции, чтобы снизить нагрузку на больницы в связи с распространением коронавируса. Об этом 13 сентября сообщило издание The Jerusalem Post

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк начнет действовать с 14:00 пятницы, 15 сентября, и продлится до 9 октября. В течение этого времени будут закрыты почти все школы, а жителям запретят отдаляться от дома на расстояние более 500 метров без веских причин.

Также приостановят свою работу рестораны, торговые и развлекательные центры. Некоторым частным компаниям позволят продолжить работу при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Такое решение власти Израиля приняли после многочасового обсуждения. Цель самоизоляции — снизить нагрузку на больницы, куда в последнее время стало поступать все больше пациентов с COVID-19. Ранее в стране был установлен рекорд по числу пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии, — 513 человек.