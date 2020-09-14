«Мова або смерть». Националисты митингуют у Верховной Рады против русского языка
«Мова або смерть». Националисты митингуют у Верховной Рады против русского языка
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Конфликт между сотрудницей и покупателем возник на почве ситуации в Донбассе. При этом женщина говорила на русском языке, а автор видео — на украинском.

Продавщица назвала конфликт в Донбассе «гражданской войной», а на вопрос: «Чья это земля (Кривой Рог. — Ред.)?» — ответила, что это «русская земля».

«Вы разбой учинили, у меня родственники живут в Мариуполе, это они видели собственными глазами», — заявила женщина.

Автор ролика пытался спровоцировать женщину, спрашивая, за Украину она или за Россию, на что сотрудница магазина ответила: «Я за дружбу. Ты извини, мой дорогой, я родилась в Советском Союзе».