Конфликт между сотрудницей и покупателем возник на почве ситуации в Донбассе. При этом женщина говорила на русском языке, а автор видео — на украинском.
Продавщица назвала конфликт в Донбассе «гражданской войной», а на вопрос: «Чья это земля (Кривой Рог. — Ред.)?» — ответила, что это «русская земля».
«Вы разбой учинили, у меня родственники живут в Мариуполе, это они видели собственными глазами», — заявила женщина.
Автор ролика пытался спровоцировать женщину, спрашивая, за Украину она или за Россию, на что сотрудница магазина ответила: «Я за дружбу. Ты извини, мой дорогой, я родилась в Советском Союзе».
Про бандеровцев і руцьку землю!!!— ОЛЕКСАНДР КОЛИМ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@Oleksandr_Kolym) September 12, 2020
Нарід свино-собачий!!!!
Місто Кривий Ріг!
Це пиздець… pic.twitter.com/GIzbmyetss