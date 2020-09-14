«Задача с украинской стороны — не решать, а саботировать этот процесс, что они успешно и реализовывают. Не знаю, как у вас, у меня никакой надежды не было изначально. Да, мы старались и публично говорили, что Минские соглашения активную фазу войны каким-то образом приостановили, но от этого война не прекратилась в головах людей, мирная риторика не случилась в общении политиков, не было никаких шагов навстречу в Трехсторонней контактной группе», — сказал эксперт.
По его мнению, «там, где Кравчук, ничего хорошего не будет».
«Это патологический предатель. Я считаю, что его назначение — это удар по самолюбию людей в Донбассе. Он никогда ничего не решал, его отношение к Донбассу было очевидным», — сказал Копатько.
Полное интервью можно посмотреть здесь.