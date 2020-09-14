Задача украинской стороны в Трехсторонней контактной группе – не решать вопрос Донбасса, а саботировать процесс, и назначение Леонида Кравчука главой делегации только усугубило проблему, считает социолог Евгений Копатько. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Украина.ру

«Задача с украинской стороны — не решать, а саботировать этот процесс, что они успешно и реализовывают. Не знаю, как у вас, у меня никакой надежды не было изначально. Да, мы старались и публично говорили, что Минские соглашения активную фазу войны каким-то образом приостановили, но от этого война не прекратилась в головах людей, мирная риторика не случилась в общении политиков, не было никаких шагов навстречу в Трехсторонней контактной группе», — сказал эксперт.

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«Это патологический предатель. Я считаю, что его назначение — это удар по самолюбию людей в Донбассе. Он никогда ничего не решал, его отношение к Донбассу было очевидным», — сказал Копатько.

Полное интервью можно посмотреть здесь.