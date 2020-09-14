Разрыва дипломатических отношений между Литвой и Белоруссией не будет – Литва в этом не заинтересована, считает шеф-редактор издания RuBaltic.Ru Александр Носович. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Разрыва дипотношений не будет, если только сама Литва их не разорвет, а Литва в этом не заинтересована. Скорее всего, будет частичный разрыв экономических связей между Беларусью и Литвой, и об этом уже открыто идет речь. Лукашенко поставил вопрос о переориентации белорусского потока с литовской Клайпеды на порты российского Северо-Запада (Усть-Лугу и Приморск)», — сказал Носович.

Александр Носович: Литовцы много лет чувствуют последствия деструктивной политики властей © РИА Новости, Александр Натрускин

«Теперь вопрос переброски как минимум нефтетранзита из Клайпеды прорабатывается в полной мере и имеет все шансы реализоваться», — отметил Носович.

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Ранее литовский Сейм принял резолюцию, в которой назвал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую «избранным президентом Белоруссии», а действующего президента РБ Александра Лукашенко обвинил в «аннексии страны».