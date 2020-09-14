«Разрыва дипотношений не будет, если только сама Литва их не разорвет, а Литва в этом не заинтересована. Скорее всего, будет частичный разрыв экономических связей между Беларусью и Литвой, и об этом уже открыто идет речь. Лукашенко поставил вопрос о переориентации белорусского потока с литовской Клайпеды на порты российского Северо-Запада (Усть-Лугу и Приморск)», — сказал Носович.
Эксперт отметил, что первоначально считал, что это было сделано лишь для того, чтобы «попугать» Литву и заставить ее пересмотреть свою политику на белорусском направлении, однако после заявлений Лукашенко она стала «еще более деструктивной, радикальной и отчаянной».
«Теперь вопрос переброски как минимум нефтетранзита из Клайпеды прорабатывается в полной мере и имеет все шансы реализоваться», — отметил Носович.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
Ранее литовский Сейм принял резолюцию, в которой назвал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую «избранным президентом Белоруссии», а действующего президента РБ Александра Лукашенко обвинил в «аннексии страны».