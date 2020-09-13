Информацией о пострадавших в ходе воскресных акций протеста представители МВД не располагают.
Как сообщили в силовом ведомстве, на проспекте Победителей в Минске одному из сотрудников правоохранительных органов пришлось выстрелить в воздух из помпового ружья, когда около сотни протестующих пытались отбить задержанных милицией участников акции.
Информацию об использовании силовиками светошумовых гранта в МВД опровергли.
К семи часам вечера в белорусской столице в штатном режиме заработали все станции метра, а также возобновилась работа мобильного интернета.