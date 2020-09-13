Участки для голосования в день местных выборов будут открыты даже в «красных» карантинных зонах. Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Сергей Постивый, сообщает 13 сентября «Новое время»

Западная Украина с 7 по 11 сентября: Зеленский в Хмельницкой области, «красные» областные центры судятся с Киевом, тотальная смена областных прокуроров © commons.wikimedia.org, Mykolamarkovych

В красной» зоне действуют самые жесткие карантинные ограничения. Там закрыты все учебные заведения, торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны, не работает общественный транспорт.

На местных выборах, которые состоятся на Украине 25 октября, могут появиться кабины для голосования людей с температурой тела выше 37,2 градусов, так как запретить голосовать человеку с признаками ОРВИ или по причине болезни нельзя. После голосования все контактные зоны должны проходить обработку.