Западная Украина с 7 по 11 сентября: Зеленский в Хмельницкой области, «красные» областные центры судятся с Киевом, тотальная смена областных прокуроров
Западная Украина с 7 по 11 сентября: Зеленский в Хмельницкой области, «красные» областные центры судятся с Киевом, тотальная смена областных прокуроров
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Выборы в местные органы власти пройдут на подконтрольных официальному Киеву территориях Украины  25 октября. По словам Постивого, их могут отменить только из-за чрезвычайного положения.

В красной» зоне действуют самые жесткие карантинные ограничения. Там закрыты все учебные заведения, торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны, не работает общественный транспорт.

На местных выборах, которые состоятся на Украине 25 октября, могут появиться кабины для голосования людей с температурой тела выше 37,2 градусов, так как запретить голосовать человеку с признаками ОРВИ или по причине болезни нельзя. После голосования все контактные зоны должны проходить обработку.

 

 

 