Выборы в местные органы власти пройдут на подконтрольных официальному Киеву территориях Украины 25 октября. По словам Постивого, их могут отменить только из-за чрезвычайного положения.
В красной» зоне действуют самые жесткие карантинные ограничения. Там закрыты все учебные заведения, торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны, не работает общественный транспорт.
На местных выборах, которые состоятся на Украине 25 октября, могут появиться кабины для голосования людей с температурой тела выше 37,2 градусов, так как запретить голосовать человеку с признаками ОРВИ или по причине болезни нельзя. После голосования все контактные зоны должны проходить обработку.