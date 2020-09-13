Судьба российского магистрального газопровода «Северный поток-2» должна решаться в Берлине, а не в Брюсселе. Об этом в интервью Financial Times заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Лавров предложил Меркель выбор между Россией и Навальным © REUTERS, Алексеем Навальным в Германии представители власти и оппозиции ФРГ заявили о возможной остановке строительства российского газопровода «Северный поток-2».

«Северный поток — 2" не является европейским проектом. Я должен сказать, что Европейская комиссия никогда не демонстрировала сильного энтузиазма по поводу "Северного потока-2», — заявил Боррель.

По его словам, судьбу газопровода должна решать Германия.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без реакции новые западные санкции.

Оппозиционера Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Согласно заявлению правительства Германии от 2 сентября, специалисты лаборатории Бундесвера установили, что Навальный был отравлен боевым веществом «Новичок».