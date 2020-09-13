«МИД Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 13 сентября 2020 года так называемых "выборов" в незаконные органы, образованные российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополь», — говорится в сообщении.
По мнению Киева, такие действия — это «продолжение грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
В ведомстве добавили, что все причастные к подготовке и проведению «незаконного голосования» в Крыму будут «нести ответственность в соответствии с законодательством Украины».
В воскресенье, 13 сентября, в России проходит единый день голосования, по итогам которого будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.
Крым и Севастополь вошли в состав РФ по итогам всенародного референдума в марте 2014 года. Несмотря на это, Украина заявляет, что Крым является ее оккупированной территорией. Официально Киев прекратил функционирование всех аэропортов на территории полуострова.