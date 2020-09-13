Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с выборами, которые 13 сентября проходят на территории Крыма. Об этом сообщила пресс-служба МИД

«МИД Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 13 сентября 2020 года так называемых "выборов" в незаконные органы, образованные российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополь», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что все причастные к подготовке и проведению «незаконного голосования» в Крыму будут «нести ответственность в соответствии с законодательством Украины».

В воскресенье, 13 сентября, в России проходит единый день голосования, по итогам которого будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ по итогам всенародного референдума в марте 2014 года. Несмотря на это, Украина заявляет, что Крым является ее оккупированной территорией. Официально Киев прекратил функционирование всех аэропортов на территории полуострова.