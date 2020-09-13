На возможные новые санкции Запада в отношении «Северного потока-2» последует реакция России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе телеканала «Россия 1», передает 13 сентября РИА Новости

У Германии есть 6 вариантов, как остановить «Северный поток-2». Что будет, если Берлин пойдёт на этот шаг? © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Алексеем Навальным в Германии представители власти и оппозиции ФРГ заявили о возможной остановке строительства российского газопровода «Северный поток-2».

Как пишет американское издание Politico, остановить «Северный поток —2» ФРГ может добившись санкций на уровне Евросоюза.

«Без реакции это оставлять нельзя. Это, во-первых, неправильно, с точки зрения законов дипломатии. Во-вторых, мы хотим просто ограничить негативное влияние различных западных структур и государств и многочисленных так называемых неправительственных организаций на те планы, которые существуют в нашей стране, которые существуют у наших союзников», — сказал Лавров.

Оппозиционера Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Согласно заявлению правительства Германии от 2 сентября, специалисты лаборатории Бундесвера установили, что Навальный был отравлен боевым веществом «Новичок».