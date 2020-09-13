Колонна сторонников оппозиции под бело-красно-белыми флагами двигалась под проспекту Независимости, а затем повернула на проспект Машерова и направилась к стеле «Минск — город-герой». Там им пути преградил спецназ МВД, после чего люди бросились врассыпную, укрываясь в рядом расположенных дверях.
По данным представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, силовики на проспекте Дзержинского задержали не менее 10 человек. Сам проспект пришлось перекрыть, по ее словам, чтобы участники митинга, которые выбегали на проезжую часть, не попали под колеса машин.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
Несмотря на это, оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% согласно данным ЦИК.
После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты ее сторонников. При этом сама Тихановская сбежала в Литву.