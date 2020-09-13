На акцию протеста в Минске против действующего президента Александра Лукашенко вышли более двух тысяч человек. Об этом 13 сентября сообщает «Интерфакс»

«Бежать некуда, Макей не помог». Гаспарян рассмотрел варианты, оставшиеся у Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

По данным представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, силовики на проспекте Дзержинского задержали не менее 10 человек. Сам проспект пришлось перекрыть, по ее словам, чтобы участники митинга, которые выбегали на проезжую часть, не попали под колеса машин.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Несмотря на это, оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% согласно данным ЦИК.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты ее сторонников. При этом сама Тихановская сбежала в Литву.