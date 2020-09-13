По данным пяти источников, президент Путин якобы был ошеломлен размахом белорусских протестов, но не верит в то, что белорусская оппозиция сможет организовать государственный переворот.
Отмечается, что, по данным источников, Путин теперь не доверяет Александру Лукашенко, однако исключает приход к власти оппозиции. По данным издания, российский лидер будет поддерживать нынешнего президента республики, поощряя шаги в сторону передачи власти преемнику.
На 14 сентября в Сочи запланирована встреча Путина и Лукашенко. Это первый визит белорусского лидера в Россию после президентских выборов.