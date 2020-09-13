«Задержан представитель Стачкома ОАО "Беларуськалий" Роман Леончик. Находится в Солигорском РОВД», — говорится в сообщении.
В милиции комментировать задержание отказались, сославшись на то, что такую информацию предоставляют только родственникам задержанных.
Ранее сообщалось, что примерно через неделю после объявления результатов президентских выборов в Белоруссии на шахтах предприятия «Беларуськалий» прекратилась добыча, рабочие объявили о забастовке.
Позже Минский областной суд объявил забастовку «Беларуськалия» незаконной. В ответ на это решение работники объявили бессрочную забастовку.