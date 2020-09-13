Забастовочный комитет «Беларуськалия» заявил о задержании своего представителя Романа Леончика. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале стачкома предприятия в воскресенье, 13 сентября

«Задержан представитель Стачкома ОАО "Беларуськалий" Роман Леончик. Находится в Солигорском РОВД», — говорится в сообщении.

Стачком «Беларуськалия» нашел новые основания для забастовки © Баста t.me/bnkbel

Ранее сообщалось, что примерно через неделю после объявления результатов президентских выборов в Белоруссии на шахтах предприятия «Беларуськалий» прекратилась добыча, рабочие объявили о забастовке.

Позже Минский областной суд объявил забастовку «Беларуськалия» незаконной. В ответ на это решение работники объявили бессрочную забастовку.