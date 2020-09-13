Антибелорусская политика Литвы может привести к тому, что каждый третий житель Клайпеды потеряет работу, считает шеф-редактор издания RuBaltic.Ru Александр Носович. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По словам эксперта, граждане Литвы уже много лет чувствуют последствия деструктивной внешней политики своего государства. Так, на литовской экономике отразилось закрытие Игналинской АЭС, которая обеспечивала всю страну дешевой электроэнергией.

Если говорить о конкретно белорусской истории, отметил, Новсович, то ее последствия почувствует на себе не вся Литва, а Клайпеда в частности.

«Потому что согласно официальному сайту Клайпедского порта, это предприятие обеспечивает 6-7% литовского ВВП и предоставляет работу 58 тыс. человек, трудоустройство которых прямо или через фирмы-подрядчики связано с Клайпедским портом. Все население Клайпеды по официальной статистике составляет менее 150 тыс. человек. То есть речь идет о потере работы каждого третьего жителя города», — сказал он.

Александр Носович: Литовцы много лет чувствуют последствия деструктивной политики властей © РИА Новости, Александр Натрускин

«Если предприятие их разом потеряет, да еще и в условиях экономического кризиса, который Литва переживает вместе с остальным миром, и что тоже выливается в снижение транзитных потоков, как это всегда происходит во время кризиса, то это чревато банкротством Клайпедского порта. А банкротство Клайпедского порта как наихудший вариант чревато социально-экономической катастрофой Клайпеды, потому что он является градообразующим предприятием», — подытожил Носович.

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