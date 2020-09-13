По словам эксперта, граждане Литвы уже много лет чувствуют последствия деструктивной внешней политики своего государства. Так, на литовской экономике отразилось закрытие Игналинской АЭС, которая обеспечивала всю страну дешевой электроэнергией.
Если говорить о конкретно белорусской истории, отметил, Новсович, то ее последствия почувствует на себе не вся Литва, а Клайпеда в частности.
«Потому что согласно официальному сайту Клайпедского порта, это предприятие обеспечивает 6-7% литовского ВВП и предоставляет работу 58 тыс. человек, трудоустройство которых прямо или через фирмы-подрядчики связано с Клайпедским портом. Все население Клайпеды по официальной статистике составляет менее 150 тыс. человек. То есть речь идет о потере работы каждого третьего жителя города», — сказал он.
По его словам, такой сценарий вполне вероятен, так как белорусские грузы формируют более трети оборота Клайпедского порта.
«Если предприятие их разом потеряет, да еще и в условиях экономического кризиса, который Литва переживает вместе с остальным миром, и что тоже выливается в снижение транзитных потоков, как это всегда происходит во время кризиса, то это чревато банкротством Клайпедского порта. А банкротство Клайпедского порта как наихудший вариант чревато социально-экономической катастрофой Клайпеды, потому что он является градообразующим предприятием», — подытожил Носович.
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