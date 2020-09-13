Нынешняя политическая ситуация поспособствует тому, что Россия и Белоруссия взаимовыгодно договорятся об использовании портов Ленинградской области вместо литовской Клайпеды, считает шеф-редактор издания RuBaltic.Ru Александр Носович. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт отметил, что услугами Клайпеды Белоруссия пользовалась, потому что Клайпеда элементарно ближе, чем порты Ленинградской области.

«Правда, еще ближе Калининград, но тут есть очень большое соображение против. Транзит в Калининград проходит через территорию Литвы, а Литва никогда бы не позволила беспрепятственно транспортировать в Калининград белорусские грузы, которые шли бы туда вместо Клайпеды. Там бы обязательно или тарифы неподъемные были установлены Литовской железной дорогой, или аварии какие-нибудь постоянно случались. Все это мы уже проходили, поэтому вариант переброски транзита в Калининград даже не рассматривается», — сказал Носович.

Александр Носович: Литовцы много лет чувствуют последствия деструктивной политики властей © РИА Новости, Александр Натрускин

«Тогда белорусская сторона на это не согласилась, но теперь переговоры на эту тему возобновились. Я думаю, что политическая ситуация поспособствует тому, что Беларусь и Россия в итоге придут к взаимовыгодному решению, при котором российские порты получат новую клиентуру, а Беларусь сможет доставлять свои нефтепродукты на экспорт через Усть-Лугу так же дешево, как было через Клайпеду», — подытожил эксперт.

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