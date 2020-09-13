Эксперт отметил, что услугами Клайпеды Белоруссия пользовалась, потому что Клайпеда элементарно ближе, чем порты Ленинградской области.
«Правда, еще ближе Калининград, но тут есть очень большое соображение против. Транзит в Калининград проходит через территорию Литвы, а Литва никогда бы не позволила беспрепятственно транспортировать в Калининград белорусские грузы, которые шли бы туда вместо Клайпеды. Там бы обязательно или тарифы неподъемные были установлены Литовской железной дорогой, или аварии какие-нибудь постоянно случались. Все это мы уже проходили, поэтому вариант переброски транзита в Калининград даже не рассматривается», — сказал Носович.
По его словам, транзит в Усть-Лугу и другие порты Ленинградской области имеет более длинное логистическое плечо, он дороже, потому что дольше расстояние до пункта перевалки. Однако, когда в последний раз сторонами поднималась эта тема, Россия предложила Минску систему скидок за переброску по российским железным дорогам в обмен на переориентацию грузопотока из Клайпеды и из латвийских портов.
«Тогда белорусская сторона на это не согласилась, но теперь переговоры на эту тему возобновились. Я думаю, что политическая ситуация поспособствует тому, что Беларусь и Россия в итоге придут к взаимовыгодному решению, при котором российские порты получат новую клиентуру, а Беларусь сможет доставлять свои нефтепродукты на экспорт через Усть-Лугу так же дешево, как было через Клайпеду», — подытожил эксперт.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.