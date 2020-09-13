МВД Белоруссии пообещало не оставлять без внимания случаи, когда родители берут с собой маленьких детей на протестные акции оппозиции. Об этом 13 сентября говорится сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале

«В очередной раз обращает на себя внимание присутствие в толпе малолетних детей в сопровождении активно протестующих родителей. Мы будем постоянно говорить о том, что это опасно, и реагировать на подобные факты», — говорится в сообщении.

«Десять негритят» по-белорусски. Лукашенко всерьёз взялся за оппозицию © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool Игорь Петришенко заявил, что действия родителей, которые вместе с детьми участвуют в протестах, получат правовую оценку.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Несмотря на это, оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% согласно данным ЦИК.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты ее сторонников. При этом сама Тихановская сбежала в Литву.