«В очередной раз обращает на себя внимание присутствие в толпе малолетних детей в сопровождении активно протестующих родителей. Мы будем постоянно говорить о том, что это опасно, и реагировать на подобные факты», — говорится в сообщении.
Ранее заместитель премьер-министра страны Игорь Петришенко заявил, что действия родителей, которые вместе с детьми участвуют в протестах, получат правовую оценку.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
Несмотря на это, оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% согласно данным ЦИК.
После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты ее сторонников. При этом сама Тихановская сбежала в Литву.