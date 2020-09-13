Социальная сеть «ВКонтакте» нашла способ обойти блокировку, введенную украинскими властями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице «VK Украина» в субботу, 12 сентября

Разработчики приложения улучшили в нем прокси, благодаря чему пользоваться соцсетью со смартфона теперь можно без использования VPN.

«Между вами и мессенджером, музыкой, играми и многими другими сервисами больше нет препятствий — пользуйтесь VK по-прежнему, без VPN», — говорится в сообщении.

Freedom House: Запреты Вконтакте и Одноклассников не принесли Украине результата, нужно работать эффективнее © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

В мае 2017 года украинские власти закрыли доступ к таким соцсетям, как «Одноклассники», «ВКонтакте», а также к сервисам «Яндекс» и Mail.ru. Сразу после блокировки на улицах городов Украины появились палатки, где за 50 гривен все желающие могут восстановить доступ к свои аккаунтам «ВКонтакте», на «Одноклассниках», «Яндексе» и Mail.ru.

В мае 2020 президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет еще на три года.