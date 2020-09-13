Как сообщает Госпогранслужба Украины, охрану границу с северным соседом усилили, чтобы «предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы группами лиц».
На водных рубежах находятся катера Safe Boat 27, полученные погранслужбой при содействии посольства США в Украине. Протяженность белорусско-украинской границы составляет около тысячи километров, ее дважды пересекает река Припять и Днепр.
В начале августа после выборов президента в Белоруссии начались массовые протесты, так как действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал больше 80% голосов.
Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал Лукашенко провести новые выборы, на что в Белоруссии ответили, что не нуждаются в «заезженных советах». Украина отозвала посла Игоря Кизима для консультаций и приостановила все контакты с Белоруссией. Украинского дипломата по возвращению Белоруссию обыскали белорусские пограничники, тот в ответ пригрозил дипломатической войной.