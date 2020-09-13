Украина с января по август 2020 года импортировала шоколада в виде плиток и батончиков на 11,87 млн долларов, что на 61,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 12 сентября сообщило издание «Страна» со ссылкой на Гостаможслужбу

Украинагейт помешал украинским дезодорантам, грибам и шоколаду завоевать американский рынок © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк купила шоколада за границей всего на 7,37 млн долларов, в этом же году объем импорта увеличился более чем в 1,5 раза.

Больше всего шоколада в этом году Украина импортировала из Польши (3,41 млн долларов), Германии (2,48 млн долларов) и Швейцарии (1,26 млн долларов).

На экспорте же шоколада Украина в этом году заработала на 26,85 млн долларов, что больше на 3,71% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда экспорт составил 25,89 млн долларов. Больше всего шоколада было продано в Великобританию (4,54 млн долларов), Беларусь (3,16 млн долларов) и Венгрию (2,63 млн долларов).