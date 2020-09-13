Отмечается, что в январе-августе 2019 года Украина купила шоколада за границей всего на 7,37 млн долларов, в этом же году объем импорта увеличился более чем в 1,5 раза.
Больше всего шоколада в этом году Украина импортировала из Польши (3,41 млн долларов), Германии (2,48 млн долларов) и Швейцарии (1,26 млн долларов).
На экспорте же шоколада Украина в этом году заработала на 26,85 млн долларов, что больше на 3,71% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда экспорт составил 25,89 млн долларов. Больше всего шоколада было продано в Великобританию (4,54 млн долларов), Беларусь (3,16 млн долларов) и Венгрию (2,63 млн долларов).