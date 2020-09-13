Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в мэры Одессы комика Олега Филимонова. Об этом он рассказал журналистам в ходе визита в Одесскую область, передает УНИАН 13 сентября

«Что касается Филимонова, почему именно он? Мы находимся в прекрасном городе-герое Одесса. Город, я считаю, действительно герой. Я говорю не только о Второй мировой войне, не только о войне на Донбассе, я говорю о тех героях, которые представляли ее (Одессу — ред.) всю жизнь — великие писатели, художники, ученые и спортсмены, которые превратили этот город в жемчужину», — сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что Одессе необходим символ честности культурного лидерства, порядочности, мэр, которого знают не только в Одессе, но и за рубежом.

«Знают не из-за каких-то уголовных дел, а знают, как честного, известного, я считаю, легендарного человека. Любят пописывать, что он (Филимонов — ред.) какой-то КВНщик. Мне кажется, что это звучит очень обидно, и не слово КВНщик, потому что тот, кто "служил" в КВН, знает, что это очень сложно. Он представлял Одессу на уровне всех стран СНГ, и были чемпионами (команда КВН из Одессы — ред.) и тогда не говорили какой-то там, а говорили — наш символ, это гордость и лицо Одессы», — добавил президент.

Филимонов рассказал, какие качества нужны мэру Одессы © dumskaya.net

«Я считаю, что эти люди не дадут в обиду ваш прекрасный город. Потому что у Одессы много за эти годы забрали или власть имущие, или еще какие-то товарищи, как собственники танкера "Делфи". Мне кажется, что вернуть это могут люди, прежде всего, порядочные. Я так считаю, это мое мнение, я хочу, чтоб нам не было стыдно за кандидата, который идет от нас (от партии «Слуга народа» — ред.) Я не хочу заниматься никакой агитацией, никого уговаривать, я считаю, что это несправедливо. Мы с любым человеком будем находить контакт. Мне небезразлично, что происходит в Одессе», — сказал Зеленский.

Филимонов, известный по своим выступлениям в команде КВН «Одесские джентельмены» и юмористическим шоу, оправдывал убийство нескольких десятков одесситов в 2014 году. Тогда будущий кандидат в мэры Одессы от партии Владимира Зеленского заявлял, что во время тех событий Антимайдан сам напал на якобы мирный марш украинских футбольных фанатов. Также он утверждал, что большую часть противников Евромайдана составляли завезенные из-за рубежа боевики.