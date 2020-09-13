«Я написал депутатское обращение о расследовании разглашения данных, которые привели к преждевременному задержанию 33 бойцов ЧВК Вагнера в Беларуси. В ответ на этот запрос мне сообщили, что Главное следственное управление СБУ уже начало досудебное расследование в уголовном производстве №22020000000000213 от 8 сентября 2020 по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 387 Уголовного Кодекса Украины "Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования», — написал Гончаренко.
Депутат отметил, что будет следить за ситуацией.
Ранее «Комсомольская правда» опубликовала интервью представителя российских спецслужб, рассказавшего, что провокация с задержанием 33 россиян в Белоруссии была организована украинскими спецслужбами по указанию ЦРУ для того, чтобы поссорить Минск и Москву.
Первоначально в планах СБУ не значилась сдача «вагнеровцев» белорусским властям.