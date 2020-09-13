Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство о задержанных под Минском «вагнеровцах». Об этом 12 сентября в своем Telegram-канале сообщил нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко

«Я написал депутатское обращение о расследовании разглашения данных, которые привели к преждевременному задержанию 33 бойцов ЧВК Вагнера в Беларуси. В ответ на этот запрос мне сообщили, что Главное следственное управление СБУ уже начало досудебное расследование в уголовном производстве №22020000000000213 от 8 сентября 2020 по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 387 Уголовного Кодекса Украины "Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования», — написал Гончаренко.

Депутат отметил, что будет следить за ситуацией.

Турчинов и Луценко обвинили Зеленского в сокрытии истории с «вагнеровцами» © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Первоначально в планах СБУ не значилась сдача «вагнеровцев» белорусским властям.