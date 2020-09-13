На Украине складывается впечатление, что кризис в Белоруссии, кто бы в нем не победил, в любом случае разрешится в пользу России, сказал политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру 11 сентября

«У нас на Украине складывается впечатление, что это левая рука Путина воюет с правой рукой Путина», — сказал Бизяев.

Отвечая на вопрос журналиста какая же «рука Путина» победит в Белоруссии, Бизяев сказал, что «судя по тому, как развивается ситуация, мне кажется, что все идет в сторону плавной реинтеграции Белоруссии в Россию».

Украине веры нет. Почему Белоруссия досмотрела украинского посла © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк здесь.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Несмотря на это, оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% согласно данным ЦИК.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты ее сторонников. При этом сама Тихановская уехала в Литву.