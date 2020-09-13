«У нас на Украине складывается впечатление, что это левая рука Путина воюет с правой рукой Путина», — сказал Бизяев.
Отвечая на вопрос журналиста какая же «рука Путина» победит в Белоруссии, Бизяев сказал, что «судя по тому, как развивается ситуация, мне кажется, что все идет в сторону плавной реинтеграции Белоруссии в Россию».
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
Несмотря на это, оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% согласно данным ЦИК.
После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты ее сторонников. При этом сама Тихановская уехала в Литву.