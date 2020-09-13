Президент Белоруссии Александр Лукашенко не смог наладить отношения с Западом, сказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру 11 сентября

«У него вариантов не очень много. История, которую ему рассказывал глава МИД Макей (наиболее прозападно настроенный в белорусском правительстве — ред.), не сработала со всеми вытекающими отсюда последствиями. В этой связи вам надо делать для себя выводы, что делать и куда бежать. Бежать некуда», — подчеркнул Гаспарян.

По его мнению, либо Лукашенко будет продолжать реализовывать программу по интеграции в рамках Союзного государства, либо он постоянно будет «под насилием со стороны восточноевропейских партнеров».

Он напомнил, что Сейм Литвы принял резолюцию, в которой не признает Лукашенко легитимным президентом, а считает главой государства проигравшую выборы Светлану Тихановскую.

Украине веры нет. Почему Белоруссия досмотрела украинского посла © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк здесь.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Несмотря на это, оппозиция считает, что победила Тихановская, которая набрала около 10% согласно данным ЦИК.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты ее сторонников. При этом сама Тихановская уехала в Литву.