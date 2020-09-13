У белорусских оппозиционеров нет программы и лидеров, а холода все ближе, сказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру 11 сентября

Пока у него нет убежденности, что уже в это воскресенье белорусский кризис не выдохнется.

«Потому что политической программы как не было, так и нет, политических лидеров как не было, так и нет. Наступает осень и холода. Одна дело, когда ты на протесты в белоснежном платье выходишь, а другое — когда ты будешь закутан в шарфы и куртки. Это картинка не для протестов», — полагает Гаспарян.

«Народные дружины» против защитников власти: протест в Белоруссии перестал быть мирным © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк здесь.

Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Несмотря на это, оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% согласно данным ЦИК.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты ее сторонников. При этом сама Тихановская уехала в Литву.