Пока у него нет убежденности, что уже в это воскресенье белорусский кризис не выдохнется.
«Потому что политической программы как не было, так и нет, политических лидеров как не было, так и нет. Наступает осень и холода. Одна дело, когда ты на протесты в белоснежном платье выходишь, а другое — когда ты будешь закутан в шарфы и куртки. Это картинка не для протестов», — полагает Гаспарян.
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
Несмотря на это, оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% согласно данным ЦИК.
После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты ее сторонников. При этом сама Тихановская уехала в Литву.