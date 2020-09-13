Разоблачения режима Зеленского, которые озвучил экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, не будут имет никаких последствий, сказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру 11 сентября

«Если говорить о возможных последствиях, то на Украине разные люди уже наговорили столько всего, а результат при этом был нулевой. Вообще. Это страна, на которую вот эти правила совершенно не действуют. Украина живет по другим правилам и канонам», — отметил Гаспарян.

По его мнению, рассчитывать на то, что там что-то всколыхнется из-за одного отдельно взятого интервью, не стоит.

Украинское досье: бомба от Богдана под президента Зеленского © Украина.ру здесь.

На днях Андрей Богдан в интервью Гордону заявил, что допускает существование неких 13 пунктов, в которых содержатся обещания его преемника Андрея Ермака России.

Он также рассказал о большом влиянии на главу государства Владимира Зеленского крупного ресторатора и нардепа из партии «Слуга народа» Николая Тищенко.

Позже стало известно, что Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований, ему уже направлена повестка.