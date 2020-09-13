«$40 млрд долга (перед РФ — ред.) для такой маленькой страны, как Беларусь, — это запредельная сумма. И понятно, что тот период, когда Лукашенко максимально использовал свое геополитическое положение, покупая дешево энергоносители в России и продавая подороже продукцию, допустим, белорусского машиностроения, подходит к концу», — сказал Золотарев.
По его мнению, наступает период более прагматичных и жестких экономических отношений Москвы и Минска.
Это значит, что при любом варианте, кто бы там в белорусском кризисе ни победил, уровень экономики и уровень жизни в Белоруссии может вполне заметно ухудшиться, подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что поддерживать тот социальный договор, который бытовал 26 лет при власти Лукашенко, и ту инфраструктуру социального государства, которую мы видим в Белоруссии, стоит весьма дорого.
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.