Вне зависимости от того, чем закончатся протесты в Белоруссии, уровень жизни в стране упадет, сказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру 11 сентября

«$40 млрд долга (перед РФ — ред.) для такой маленькой страны, как Беларусь, — это запредельная сумма. И понятно, что тот период, когда Лукашенко максимально использовал свое геополитическое положение, покупая дешево энергоносители в России и продавая подороже продукцию, допустим, белорусского машиностроения, подходит к концу», — сказал Золотарев.

Игра Лукашенко. «Беломайдан-2020» и забытая «революция» 20-летней давности © РИА Новости, Ю. Иванов | Перейти в фотобанк

Это значит, что при любом варианте, кто бы там в белорусском кризисе ни победил, уровень экономики и уровень жизни в Белоруссии может вполне заметно ухудшиться, подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что поддерживать тот социальный договор, который бытовал 26 лет при власти Лукашенко, и ту инфраструктуру социального государства, которую мы видим в Белоруссии, стоит весьма дорого.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.