По его словам, то, что сейчас происходит в Белоруссии, это начало конца эпохи Александра Лукашенко, однако первый раунд в борьбе за власть выиграл бессменный президент страны.
«У белорусской оппозиции не оказалось олигархов, масс-медиа, той внешней поддержки, которая была у украинского майдана. Поэтому отмайданить Лукашенко не получилось», — подчеркнул Золотарев.
Говоря о том, как будет в дальнейшем развиваться ситуация в республике, он предположил, что «коллективный Запад перейдет к осаде, а Лукашенко ничего другого не останется, как искать точки опоры на Востоке».
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
Несмотря на это, оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% согласно данным ЦИК.
После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты ее сторонников. При этом сама Тихановская уехала в Литву.