Для успеха белорусского майдана не хватило олигархов и подконтрольных им СМИ, а также мощной внешней поддержки, как это было на Украине, рассказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру 11 сентября

По его словам, то, что сейчас происходит в Белоруссии, это начало конца эпохи Александра Лукашенко, однако первый раунд в борьбе за власть выиграл бессменный президент страны.

«У белорусской оппозиции не оказалось олигархов, масс-медиа, той внешней поддержки, которая была у украинского майдана. Поэтому отмайданить Лукашенко не получилось», — подчеркнул Золотарев.

Говоря о том, как будет в дальнейшем развиваться ситуация в республике, он предположил, что «коллективный Запад перейдет к осаде, а Лукашенко ничего другого не останется, как искать точки опоры на Востоке».

Бомба Богдана, Донбасс и дилеммы Лукашенко. Главное за неделю в Украине и Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк здесь.

Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Несмотря на это, оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% согласно данным ЦИК.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты ее сторонников. При этом сама Тихановская уехала в Литву.