Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова оказалась намного харизматичнее экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, сказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру 11 сентября

Ранее Литва объявила проигравшую выборы Тихановскую «законным президентом Белоруссии». Аналогично поступили США в отношении лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

«У меня такое ощущение, что на месте Тихановской должна была быть Колесникова, которая оказалась намного харизматичнее и драйвовее этого белорусского варианта [самопровозглашенного и. о. президента Венесуэлы Хуана] Гуайдо», — сказал Золотарев.

«Похитили в центре Минска». Подробности исчезновения Марии Колесниковой © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк здесь.

В понедельник, 7 сентября, появились данные, что похищена член КС Мария Колесникова.

После чего в Координационном совете заявили о пропаже еще двух его представителей — Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Как оказалось позже, они покинули Белоруссию и сейчас находятся на Украине.

Как рассказала Колесникова, ей надели на голову мешок, вывезли на белорусско-украинскую границу, где пытались силой выдворить с территории Белоруссии.

Однако она, по ее словам, порвала свой белорусский паспорт, чтобы ее не вывезли на Украину, после чего ее отправили в минское СИЗО.