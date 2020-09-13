Президент Украины Владимир Зеленский из-за своих подходов в деле политического урегулирования конфликта в Донбассе столкнется с сопротивлением как украинской партии войны, так и со стороны внешних игроков, сказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру 11 сентября

«Что-то может произойти совместными усилиями как украинской "партии войны", так и с той стороны. Ну а та сторона просто хочет наказать Зеленского за невыполненные обещания и откровенное затягивание времени. Собственно, для чего в минской группе и появились глава украинской делегации Леонид Кравчук и его заместитель Витольд Фокин», сказал Золотарев.

«Против своего народа выступили Вооруженные силы Украины». Слова и эволюция переговорщика от Киева Витольда Фокина © commons.wikimedia.org, Anatoliy Pashko здесь.

Ранее полпред РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов отметил, что Украина сорвала совместную инспекцию в районе поселка Шумы.

Представители Киева отказались допустить проверяющих именно на том участке, где ранее было зафиксировано создание новых украинских позиций, а также попытались отстранить представителей Донбасса от участия в инспекции.

Грызлов назвал создание новых позиций и недопущение инспекции нарушением договоренностей о режиме прекращения огня.