«Что-то может произойти совместными усилиями как украинской "партии войны", так и с той стороны. Ну а та сторона просто хочет наказать Зеленского за невыполненные обещания и откровенное затягивание времени. Собственно, для чего в минской группе и появились глава украинской делегации Леонид Кравчук и его заместитель Витольд Фокин», сказал Золотарев.
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.
Ранее полпред РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов отметил, что Украина сорвала совместную инспекцию в районе поселка Шумы.
Представители Киева отказались допустить проверяющих именно на том участке, где ранее было зафиксировано создание новых украинских позиций, а также попытались отстранить представителей Донбасса от участия в инспекции.
Грызлов назвал создание новых позиций и недопущение инспекции нарушением договоренностей о режиме прекращения огня.