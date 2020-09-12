Журналисты польского телеканала «Белсат», вещающего на Белоруссию, были задержаны в Минске, сообщает РИА Новости 12 сентября со ссылкой на официального представителя ГУВД Минского горисполкома Наталью Ганусевич

«Они задержаны в рамках административного процесса, находятся в Октябрьском РУВД Минска», — приводит агентство слова Ганусевич.

Свобода слова по-белорусски. Лукашенко против российских журналистов © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Катерины Андреевой и Макса Калитовского конфисковано оборудование.

Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Несмотря на это, оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% согласно данным ЦИК.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты ее сторонников. При этом сама Тихановская уехала в Литву.