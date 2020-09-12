Политические советники глав государств «нормандской четверки» не обсудили все вопросы на встрече 11 сентября в Берлине, поэтому будет еще одна встреча для продолжения подготовки встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России по урегулированию в Донбассе. Об этом 12 сентября заявил украинский президент Владимир Зеленский

Офис Зеленского рассказал об итогах встречи советников в нормандском формате © пресс-служба президента Украины

Президент Украины подчеркнул, что самое главное решение, которое есть после встречи в Берлине, — это продолжение и соблюдение режима тишины в Донбассе.

«Довольны ли мы на сто процентов? Нет. Была боевая потеря, да. Но если мы идем к выполнению Минских соглашений, идем к миру на востоке Украины, то первый и главный вопрос — это соблюдение режима тишины. Это означает, что наши парни не будут погибать», — подчеркнул Зеленский.