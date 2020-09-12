«Первое — была встреча, это очень важно. Это означает, что продолжаются встречи в "нормандском формате". И если встречаются советники, значит, будет планироваться встреча лидеров в "Нормандском формате". Советники не обсудили все вопросы и не поставили точку во многих вопросах, поэтому будет еще одна встреча советников», — сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что самое главное решение, которое есть после встречи в Берлине, — это продолжение и соблюдение режима тишины в Донбассе.
«Довольны ли мы на сто процентов? Нет. Была боевая потеря, да. Но если мы идем к выполнению Минских соглашений, идем к миру на востоке Украины, то первый и главный вопрос — это соблюдение режима тишины. Это означает, что наши парни не будут погибать», — подчеркнул Зеленский.