Литовские пограничники не пропустили на территорию страны украинца, который ехал из Белоруссии и на границе пытался притвориться дипломатическим представителем. Об этом 12 сентября сообщает Sputnik

Украинский посол угрожал начать дипломатическую войну с Белоруссией — видео © Facebook, Посольство України в Республіці Білорусь

В качестве документа иностранец предъявил пограничнику дипломатическую карту, выданную МИД Украины. На микроавтобусе также были дипломатические номера и специальные наклейки, которые используют в дипломатических перевозках.

При этом от белорусских пограничников стало известно, что ехавший в Литву мужчина предъявил только биометрический паспорт. Посольство Украины в Литве сообщило литовским пограничникам, что «ничего не знает о дипломате».

Кроме того, выяснилось, что псевдо-дипломат ранее попадался на контрабанде сигарет из Украины в Польшу, причем вез их на том же микроавтобусе.