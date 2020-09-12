По данным Службы охраны госграницы Литвы, иностранец не вез ничего запрещенного. Он был за рулем микроавтобуса и для въезда в Литву выбрал полосу движения для лиц, пользующихся дипломатической неприкосновенностью.
В качестве документа иностранец предъявил пограничнику дипломатическую карту, выданную МИД Украины. На микроавтобусе также были дипломатические номера и специальные наклейки, которые используют в дипломатических перевозках.
При этом от белорусских пограничников стало известно, что ехавший в Литву мужчина предъявил только биометрический паспорт. Посольство Украины в Литве сообщило литовским пограничникам, что «ничего не знает о дипломате».
Кроме того, выяснилось, что псевдо-дипломат ранее попадался на контрабанде сигарет из Украины в Польшу, причем вез их на том же микроавтобусе.