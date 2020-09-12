«Мне кажется, что лучший пиар для политика — это уголовные производства. На сегодняшний день ему (Порошенко — ред.) такой пиар нужен. То, что он пять лет был президентом, это уже мало кому интересно», — сказала Венедиктова.
По ее словам, ряд дел в отношении экс-главы Украины имеет серьезные основания.
«Есть политическая ответственность, есть моральная и есть юридическая ответственность. Чтобы привлечь президента, который находится тут, в стране, нужны очень серьезные основания. Когда я ставила свои подписи под определенными документами, я знала, что такие основания есть. Президентов можно привлекать к уголовной ответственности», — добавила Венедиктова.
Сколько именно дел против Порошенко сейчас находится в прокуратуре, глава ведомства уточнить не смогла.
Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с Порошенко. По словам генпрокурора Венедиктовой, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре были возбуждены ею. Позднее Госбюро Украины сообщило, что ряд дел против Порошенко были закрыты в связи с отсутствием состава преступления.