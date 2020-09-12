Уголовные дела в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко дают ему определенный пиар, однако некоторые из них имеют серьезные основания. Об этом 11 сентября заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью журналисту Савику Шустеру

СБУ завела 15 новых уголовных дел против Порошенко – адвокат © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По ее словам, ряд дел в отношении экс-главы Украины имеет серьезные основания.

«Есть политическая ответственность, есть моральная и есть юридическая ответственность. Чтобы привлечь президента, который находится тут, в стране, нужны очень серьезные основания. Когда я ставила свои подписи под определенными документами, я знала, что такие основания есть. Президентов можно привлекать к уголовной ответственности», — добавила Венедиктова.

Сколько именно дел против Порошенко сейчас находится в прокуратуре, глава ведомства уточнить не смогла.

Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с Порошенко. По словам генпрокурора Венедиктовой, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре были возбуждены ею. Позднее Госбюро Украины сообщило, что ряд дел против Порошенко были закрыты в связи с отсутствием состава преступления.