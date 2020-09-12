Объем денежной массы на Украине за август 2020 вырос на 0,7% до 1 трлн 676,9 млрд грн. С начала года денежная масса выросла на 16,6% (на 227,7 млрд грн).
При этом по итогам всего 2019 года денежная масса на Украине выросла на треть меньше — на 12,6%, до 1 трлн 435,09 млрд грн.
Согласно прогнозам НБУ, рост денежной массы в 2020 году не должен был превышать 8,9%.
Рост денежной массы происходит на фоне падения ВВП Украины.
По данным Минэкономики страны, оно составило 6,5% по итогам первого полугодия.
При этом НБУ отмечает, что с начала года стремительно растет один из компонентов денежной массы — наличные деньги в обращении вне банков.
С начала года объем наличности вне банков увеличился на 22,4% (на 7,9 млрд грн) до 470,5 млрд грн.
Денежная масса — это все наличные и безналичные деньги физлиц, компаний и государства, которые находятся в обороте.
Чем меньше растет денежная масса, тем лучше работают деньги в экономике.