На Украине в 2020 году резко выросла денежная масса, говорится в сообщении на сайте Национального банка страны

Объем денежной массы на Украине за август 2020 вырос на 0,7% до 1 трлн 676,9 млрд грн. С начала года денежная масса выросла на 16,6% (на 227,7 млрд грн).

При этом по итогам всего 2019 года денежная масса на Украине выросла на треть меньше — на 12,6%, до 1 трлн 435,09 млрд грн.

Цены не растут, и это плохо. Как низкая инфляция убивает украинскую экономику © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

Рост денежной массы происходит на фоне падения ВВП Украины.

По данным Минэкономики страны, оно составило 6,5% по итогам первого полугодия.

При этом НБУ отмечает, что с начала года стремительно растет один из компонентов денежной массы — наличные деньги в обращении вне банков.

С начала года объем наличности вне банков увеличился на 22,4% (на 7,9 млрд грн) до 470,5 млрд грн.

Денежная масса — это все наличные и безналичные деньги физлиц, компаний и государства, которые находятся в обороте.

Чем меньше растет денежная масса, тем лучше работают деньги в экономике.