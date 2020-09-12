«Стачком объявляет бессрочную стачку (отказ от работы по политическим мотивам)», — сообщили в стачкоме.
12 сентября решением Минского областного суда забастовка, объявленная на предприятии, была признана незаконной.
В связи с этим члены стачечного комитета принесли свои извинения всем работникам предприятия за некорректное оформление забастовки.
Как отмечается, теперь стачком продолжает свой протест, основываясь на международном пакте ООН «Об экономических, социальных и культурных правах», ратифицированном Беларусью, и статьей 8 Трудового кодекса Белоруссии.
ОАО «Беларуськалий» на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.