Стачечный комитет ОАО «Беларуськалий», забастовка которого накануне была признана судом незаконной, заявил о намерении продолжить протесты в форме бессрочной стачки. Об этом сообщил Интерфакс 12 сентября

«Стачком объявляет бессрочную стачку (отказ от работы по политическим мотивам)», — сообщили в стачкоме.

Стачком «Беларуськалия» заявил о задержании своего лидера © REUTERS, Vasily Fedosenko

В связи с этим члены стачечного комитета принесли свои извинения всем работникам предприятия за некорректное оформление забастовки.

Как отмечается, теперь стачком продолжает свой протест, основываясь на международном пакте ООН «Об экономических, социальных и культурных правах», ратифицированном Беларусью, и статьей 8 Трудового кодекса Белоруссии.

ОАО «Беларуськалий» на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.