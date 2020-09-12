«Когда стали развиваться эти события, было понятно, что это опять-таки случай, когда Украину пытаются втянуть (в международную политику — ред.), и этот случай может стать таким негативным примером, поэтому надо быть осторожным. Мы действовали четко в рамках закона», — сказала Венедиктова.
Она отметила, что ходатайство о выдаче задержанных в Беларуси россиян, которых украинские спецслужбы называют участниками ЧВК «Вагнер», было направлено Офисом генпрокурора, так как украинская сторона считает, что «это преступники, которые воевали против Украины».
«Мы понимали, что тут будет такой привкус международной геополитики стопроцентно. И при этом не одного государства, которое втянуто в это», — сообщила Венедиктова.
Комментируя информацию о том, что спецоперация по захвату россиян разрабатывалась украинскими спецслужбами, Венедиктова сказала, что пока у нее нет информации по этому делу.
При этом, по ее словам, «сразу, как только информация появилась в СМИ, в Государственном бюро расследований уже было зарегистрировано уголовное производство и уже следствие ведется».
Она призвала людей, «которые считают себя ценными свидетелями и могут что-то сообщить следствию дополнительно», дать показания ГБР, а не играть в политику, обвиняя через СМИ президента Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в «предательстве».
Ранее «Комсомольская правда» опубликовала интервью представителя российских спецслужб, рассказавшего, что провокация с задержанием 33 россиян в Белоруссии была организована украинскими спецслужбами по указанию ЦРУ для того, чтобы поссорить Минск и Москву.
Первоначально в планах СБУ не значилась сдача «вагнеровцев» белорусским властям.