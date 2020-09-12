Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала, что Генпрокуратура действовала четко в рамках закона в истории с задержанием в Беларуси 33 россиян, которых пытались захватить украинские спецслужбы. Ее слова прозвучали в интервью Савику Шустеру

«Когда стали развиваться эти события, было понятно, что это опять-таки случай, когда Украину пытаются втянуть (в международную политику — ред.), и этот случай может стать таким негативным примером, поэтому надо быть осторожным. Мы действовали четко в рамках закона», — сказала Венедиктова.

Она отметила, что ходатайство о выдаче задержанных в Беларуси россиян, которых украинские спецслужбы называют участниками ЧВК «Вагнер», было направлено Офисом генпрокурора, так как украинская сторона считает, что «это преступники, которые воевали против Украины».

«Мы понимали, что тут будет такой привкус международной геополитики стопроцентно. И при этом не одного государства, которое втянуто в это», — сообщила Венедиктова.

Комментируя информацию о том, что спецоперация по захвату россиян разрабатывалась украинскими спецслужбами, Венедиктова сказала, что пока у нее нет информации по этому делу.

При этом, по ее словам, «сразу, как только информация появилась в СМИ, в Государственном бюро расследований уже было зарегистрировано уголовное производство и уже следствие ведется».

Она призвала людей, «которые считают себя ценными свидетелями и могут что-то сообщить следствию дополнительно», дать показания ГБР, а не играть в политику, обвиняя через СМИ президента Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в «предательстве».

Украинскую операцию по задержанию 33 россиян в Белоруссии курировали в ЦРУ — СМИ © East News, FOTOLINK/ASSOCIATED PRESS/J. Scott Applewhite

Первоначально в планах СБУ не значилась сдача «вагнеровцев» белорусским властям.