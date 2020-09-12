Отмечается, что во время проверки правоохранителями представительства PandaDoc в Минске в связи с возможным хищением путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере вскрылись «куда более интересные детали».
«Как выяснили оперативники, еще в 2018 году Госдеп США попытался перевести на счет Центра по защите прав женщин (ЦЗПЖ), который зарегистрирован в Минске, почти $19 тыс., но транш заблокировал департамент по гуманитарной деятельности Беларуси, и вот тут в дело вступила компания PandaDoc», — сказано в сюжете.
По информации журналистов, в ноябре 2019 года к директору минского представительства PandaDoc Дмитрию Рабцевичу обратился директор по финансам американского офиса и попросил оказать финансовую помощь ЦЗПЖ, поскольку компания ранее уже перечисляла им деньги.
Следователи полагают, что Рабцевича использовали «втёмную». При этом учредитель ЦЗПЖ Александра Дикан является активной сторонницей движения «Женская сила», которое поддерживает протесты в Белоруссии.
Дикан замужем за одним из структурных руководителей PandaDос Виктором Кувшиновым, арестованным по подозрению в мошенничестве.
Основатель PandaDoc Микита Микадо также поддерживал протестующих в Минске и предлагал помощь силовикам, желающим уволиться из органов.
Компания работает в США, Белоруссии и на Филиппинах, разрабатывает решения в области цифровых документов.