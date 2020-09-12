IT-компания PandaDoc, четверо сотрудников минского офиса которой обвиняются в мошенничестве, участвовала в финансировании женских протестов в Беларуси через Центр по защите прав женщин, сообщила Белтелерадиокомпаня 12 сентября

Отмечается, что во время проверки правоохранителями представительства PandaDoc в Минске в связи с возможным хищением путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере вскрылись «куда более интересные детали».

«Как выяснили оперативники, еще в 2018 году Госдеп США попытался перевести на счет Центра по защите прав женщин (ЦЗПЖ), который зарегистрирован в Минске, почти $19 тыс., но транш заблокировал департамент по гуманитарной деятельности Беларуси, и вот тут в дело вступила компания PandaDoc», — сказано в сюжете.

По информации журналистов, в ноябре 2019 года к директору минского представительства PandaDoc Дмитрию Рабцевичу обратился директор по финансам американского офиса и попросил оказать финансовую помощь ЦЗПЖ, поскольку компания ранее уже перечисляла им деньги.

«Народные дружины» против защитников власти: протест в Белоруссии перестал быть мирным © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Дикан замужем за одним из структурных руководителей PandaDос Виктором Кувшиновым, арестованным по подозрению в мошенничестве.

Основатель PandaDoc Микита Микадо также поддерживал протестующих в Минске и предлагал помощь силовикам, желающим уволиться из органов.

Компания работает в США, Белоруссии и на Филиппинах, разрабатывает решения в области цифровых документов.