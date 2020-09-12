Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» (третьей степени) известного своими фашистскими взглядами футболиста Романа Зозулю. Об этом 12 сентября сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

Запрет на матчи со зрителями не помешал фанатам напомнить Зозуле, что он нацист © commons.wikimedia.org, Станислав Ведмидь отмечается в посте.

Там орден Зозуле назвали реверансом в сторону всех нацистских сил Украины

«Выборы на носу, местные, но важные, надо лизать до мозолей на языке. Такой, пардон, нынче всеукраинский мейнстрим», — добавили в материале.