«Зеленский нырнул в бурный поток денег вперемешку с нацистским дерьмом Украины. И надеется, что сможет безболезненно отцедить первое, не замаравшись вторым. Вот он и шурует в кильватерном гордом бандеровском строю. Возможно его еще коробит. Но все меньше и меньше. Болеутоляющее и сосудорасширяющее действие бабла делают свое дело», — отмечается в посте.
Там орден Зозуле назвали реверансом в сторону всех нацистских сил Украины
«Выборы на носу, местные, но важные, надо лизать до мозолей на языке. Такой, пардон, нынче всеукраинский мейнстрим», — добавили в материале.