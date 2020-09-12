Режим президента Владимира Зеленского и его союзники из «партии войны» готовят масштабные фальсификации на предстоящих выборах в местные органы власти на Украине, говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», обнародованном 12 сентября

В ОПЗЖ полагают, что «Зе-власть и ее союзники из партии войны не могут смириться со своими падающими рейтингами на Донбассе».

В политсиле напомнили, что режим Зеленского уже лишил избирательных прав более полумиллиона украинских граждан, незаконно уничтожив местное самоуправление в десятках громад подконтрольной Украине части Донбасса.

«Теперь за счет избирательных манипуляций они и их новые политические "побратимы" готовят масштабную фальсификацию выборов в оставшиеся местные советы Донецкой области», — говорится в заявлении партии.

Донбасс без права выбора: большой шаг назад в вопросе мира © REUTERS, Gleb Garanich

В частности, более 1500 радикалов из «Азова» и других парамилитарных формирований перемещены для участия в выборах в Мангушской ОТГ.

Отмечается, что численность избирателей там без «гастролеров» составляет около 8 тыс. Человек.

Соответственно, полторы тысячи «приезжих» — это 20% голосов, которые позволят манипуляторам исказить реальное волеизъявление людей, проживающих в Мангушской ОТГ и протащить в местный совет своих ставленников.

В ОПЗЖ считают, что цель такого организованного политического туризма — захватить привлекательные земли на берегу Азовского моря и обеспечить реванш партии войны.

«То, что происходит в Мангуше и в целом на украинском Донбассе, — это политическое рейдерство, организованное Зе-командой». — подчеркнули в партии.

ОПЗЖ требует вернуть украденные у людей конституционные права голосовать на выборах, убрать руки от Мангушской ОТГ.