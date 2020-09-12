Спецназовец, работавший ранее на ЦРУ в Ираке, задержан в штате Фалькон на севере Венесуэлы неподалеку от нефтеперерабатывающих заводов, сказал венесуэльский лидер Николас Мадуро. Его слова приводит РИА Новости

Мадуро не назвал имя задержанного, но сообщил, что при задержании у него были обнаружены оружие и крупная сумма в долларах США.

По словам главы государства, детали задержания, фото- и видеоматериалы будут опубликованы позднее.

В настоящее время в тюрьмах Венесуэлы находятся двое бывших «зеленых беретов» армии США, которые были арестованы в мае и приговорены к 20 годам лишения свободы по обвинениям в попытке свержения власти в этой стране.

Неудавшийся госпереворот. Как в Венесуэле столкнулись интересы Ирана, Китая, США и России © AP, Fernando Llano

Позднее официальный Каракас сообщил, что целью боевиков была ликвидация президента Николаса Мадуро.

Восемь из них были уничтожены, 12 — задержаны, в том числе два гражданина США, сотрудники американских спецслужб, заявили власти Венесуэлы.

Совет национальной безопасности Соединенных Штатов распространил заявление, в котором открестился от причастности США к попытке вторжения.