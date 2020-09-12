Мадуро не назвал имя задержанного, но сообщил, что при задержании у него были обнаружены оружие и крупная сумма в долларах США.
По словам главы государства, детали задержания, фото- и видеоматериалы будут опубликованы позднее.
В настоящее время в тюрьмах Венесуэлы находятся двое бывших «зеленых беретов» армии США, которые были арестованы в мае и приговорены к 20 годам лишения свободы по обвинениям в попытке свержения власти в этой стране.
3 мая 2020 года власти Венесуэлы предотвратили вторжение группы боевиков со стороны Колумбии, которые попытались прорваться в страну на скоростных катерах.
Позднее официальный Каракас сообщил, что целью боевиков была ликвидация президента Николаса Мадуро.
Восемь из них были уничтожены, 12 — задержаны, в том числе два гражданина США, сотрудники американских спецслужб, заявили власти Венесуэлы.
Совет национальной безопасности Соединенных Штатов распространил заявление, в котором открестился от причастности США к попытке вторжения.