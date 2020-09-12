«Эта тема несколько навязывается нам извне, внутри нет такой потребности», — сказал митрополит Вениамин.
Так он прокомментировал сообщения о том, что оппозиция в Белоруссии уже намекала на автокефалию.
Первоиерарх БПЦ отметил, что история XX столетия показала: для «белорусской автокефалии» нет никаких предпосылок.
По его словам, «когда эта тема поднималась, то, как правило, за автокефалистами стояла группа людей, которые, так или иначе, не совсем хорошо проявили себя здесь, на родине, и, в общем-то, это такая церковная организация, которая не была поддержана, признана в то время».
Сейчас об автокефалии больше вспоминают люди светские, которые таким образом хотят «продвинуть вперед какие-то свои идеи… но в этом нет сейчас абсолютно никакой необходимости», отметил иерарх.
Он призвал «хранить бдительность и, скажем, избегать всяких поползновений к тому, чтобы эта тема поднималась в том или ином формате».
Ранее Священный Синод Русской православной церкви освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, назначив на этот пост епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина.
Митрополит Павел был назначен главой Кубанской митрополии.