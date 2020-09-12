Разговоры об «автокефальной» Белорусской церкви в навязывается извне, такой внутренней потребности у общины нет, сказал глава Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополит Минский и Заславский Вениамин в интервью RT

«Эта тема несколько навязывается нам извне, внутри нет такой потребности», — сказал митрополит Вениамин.

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Первоиерарх БПЦ отметил, что история XX столетия показала: для «белорусской автокефалии» нет никаких предпосылок.

По его словам, «когда эта тема поднималась, то, как правило, за автокефалистами стояла группа людей, которые, так или иначе, не совсем хорошо проявили себя здесь, на родине, и, в общем-то, это такая церковная организация, которая не была поддержана, признана в то время».

Сейчас об автокефалии больше вспоминают люди светские, которые таким образом хотят «продвинуть вперед какие-то свои идеи… но в этом нет сейчас абсолютно никакой необходимости», отметил иерарх.

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Ранее Священный Синод Русской православной церкви освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, назначив на этот пост епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина.

Митрополит Павел был назначен главой Кубанской митрополии.