Главным итогом встречи политсоветников «нормандской четверки» стало продление режима «тишины» в Донбассе, сказал глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак вечером 11 сентября

В этот день в Берлине проходила встреча в «нормандском формате» на уровне политических советников.

«Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим "тишины", который был инициирован президентом Украины и продолжался в течение последних 6 недель, будет продолжен», — сказал Ермак.

Зеленский рассказал, что ожидает от встречи советников лидеров «нормандской четверки» © пресс-служба президента Украины

Ермак также отметил, что берлинская встреча продемонстрировала результативность функционирования «нормандского формата» на уровне внешнеполитических советников, несмотря на то, что такой формат взаимодействия часто подвергался критике.

Длившаяся семь часов встреча политических советников продемонстрировала желание сторон результативно решать самые сложные вопросы, говорится в сообщении ОП.