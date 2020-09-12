В этот день в Берлине проходила встреча в «нормандском формате» на уровне политических советников.
«Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим "тишины", который был инициирован президентом Украины и продолжался в течение последних 6 недель, будет продолжен», — сказал Ермак.
По его словам, для достижения этой цели официальный Киев сделает все, что от него зависит.
Ермак также отметил, что берлинская встреча продемонстрировала результативность функционирования «нормандского формата» на уровне внешнеполитических советников, несмотря на то, что такой формат взаимодействия часто подвергался критике.
Длившаяся семь часов встреча политических советников продемонстрировала желание сторон результативно решать самые сложные вопросы, говорится в сообщении ОП.