Дефицит бюджета Украины в 2021 году составит 6%, на запланированное повышение зарплат не хватает денег, заявил замминистра финансов Роман Ермоличев

«Госбюджет еще окончательно не сформирован. Идут консультации. В то же время мы должны учитывать нестабильную экономическую ситуацию в стране. Так, предусматривается дефицит госбюджета на уровне 6% в 2021 году, 4,5% в 2022-м и 3% в 2023-м. В этом году он на уровне 7,5% ВВП», — приводит слова Ермоличева пресс-служба Минфина.

Оборонный бюджет Украины снова рекордно вырастет – СНБО © Facebook, Державний концерн "Укроборонпром"

Все профсоюзные организации уже направили в правительство свои предложения по увеличению расходов.

Ермоличев также заявил, что Минфин ставит себе целью сбалансированное и эффективное использование бюджетных средств.