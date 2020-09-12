«Госбюджет еще окончательно не сформирован. Идут консультации. В то же время мы должны учитывать нестабильную экономическую ситуацию в стране. Так, предусматривается дефицит госбюджета на уровне 6% в 2021 году, 4,5% в 2022-м и 3% в 2023-м. В этом году он на уровне 7,5% ВВП», — приводит слова Ермоличева пресс-служба Минфина.
По словам чиновника, на повышение минимальной зарплаты до 6 тыс. грн с начала 2021 года и затем до 6,5 тыс. грн с 1 июля не хватает 47 млрд грн, потребуется привлекать дополнительные средства.
Все профсоюзные организации уже направили в правительство свои предложения по увеличению расходов.
Ермоличев также заявил, что Минфин ставит себе целью сбалансированное и эффективное использование бюджетных средств.