«Посольство Украины в США передало гуманитарный груз в украинские больницы для помощи в противодействии с пандемией COVID-19. Гуманитарная помощь собрана американской благотворительной организацией "The Fishermen" и при содействии посольства Украины в США передана в больницы Харькова», — говорится в посте.
Помощь включает в себя аппарат УЗИ, кардиограф, медицинские аспираторы, респираторы, анестезиологические дыхательные контуры, контейнеры для хранения биологически опасных веществ, кислородные трубки, одеяла, шприцы, медицинские халаты, защитные маски, перчатки, бахилы.