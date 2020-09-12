Благотворительные организации США передали через украинское посольство гуманитарный груз для помощи в противодействии коронавирусной инфекции. Об этом 12 сентября сообщили на Facebook-странице посольства Украины в США

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