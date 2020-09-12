«Заявление [об отставке ] по собственному желанию я не писала ни вчера, ни неделю тому назад, ни месяц назад, ни когда меня назначали на должность. Такого заявления не существует», — сказала она.
Венедиктова указала, что и не собирается писать такое заявление, потому что это «безответственно».
«Мне просто — я писала программу кандидата в президенты [Владимира Зеленского], я писала программу партии "Слуга народа", была в пуле экспертов. Для меня это все серьёзно, я не пришла посидеть в креслах, я пришла изменить. У меня есть шанс, и я его не упущу», — пояснила она.
По мнению генпрокурора, слухи о ее отставке кто-то запускает.
«Я точно знаю, кто», — добавила она.