Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью программе «Свобода слова Савика Шустера» 11 сентября заявила, что не намерена подавать в отставку с этой должности

Венедиктова обзавелась новым замом из команды Медведчука © Facebook, Ирина Венедиктова

Венедиктова указала, что и не собирается писать такое заявление, потому что это «безответственно».

«Мне просто — я писала программу кандидата в президенты [Владимира Зеленского], я писала программу партии "Слуга народа", была в пуле экспертов. Для меня это все серьёзно, я не пришла посидеть в креслах, я пришла изменить. У меня есть шанс, и я его не упущу», — пояснила она.

По мнению генпрокурора, слухи о ее отставке кто-то запускает.

«Я точно знаю, кто», — добавила она.